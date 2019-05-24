Власти Екатеринбурга сомневаются в том, что референдум по храму состоится

Екатеринбург, , 09:50 — REGNUM Возможный референдум по храму Святой Екатерины натолкнётся на непреодолимое препятствие — в Екатеринбурге не собрать 50% избирателей. Об этом заявил глава гордумы Игорь Володин на депутатских слушаниях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Володина, если проводить референдум, то он будет признан несостоявшимся — на голосование придут менее 50% избирателей муниципалитета, что перечеркнёт результаты референдума.

Идею референдума не поддержал и глава горизбиркома Илья Захаров. По словам чиновника, такая форма голосования — крайне длительная по срокам. Проведение референдума может затянуться на полгода и даже на большее время, подчеркнул Захаров, а если он не состоится, то повторно провести его можно будет лишь через два года.

Напомним, в Екатеринбурге стартовали депутатские слушания по месту строительства храма Святой Екатерины. Мероприятие проходит с аншлагом: в зале более 200 человек.