Правым популистам отказали в создании группы в Совете Европы

Страсбург, Франция, , 09:50 — REGNUM Правые популистские партии европейских стран не смогут создать свою группу в Совете Европы. Такое решение приняла Парламентская ассамблея Совета Европы, пишет немецкая газета Zeit Online 24 мая.

В сообщении органа в Twitter сообщается, что Совет Европы не дал разрешения на создание группы «Новые европейские демократы / Европа наций», поскольку ее идеология в корне противоречит ценностям Совета. Против создания новой группы выступили депутаты-мусульмане, представители левых сил и «Зеленые».

Чтобы создать свою группу в Парламентской ассамблее, с соответствующей инициативой должны обратиться не менее 20 депутатов из по меньшей мере шести государств. Но они должны взять на себя обязательство «уважать и продвигать фундаментальные ценности Совета Европы». «Новые европейские демократы / Европа наций» были предложением Мартина Графа из Австрийской партии свободы и его единомышленников из «Альтернативы для Германии» и партий Болгарии, Чехии, Австрии и Италии.

Основанный в мае 1949 года, Совет Европы включает в себя 47 стран-членов — все европейские страны, кроме Белоруссии. В Парламентскую ассамблею входят 318 национальных депутатов от стран Совета Европы. Собрание происходит четыре раза в год в Страсбурге.