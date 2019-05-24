Петиция об отмене петиции об отставке Зеленского набрала 5 тыс. голосов

Киев, , 09:46 — REGNUM На сайте президента Украины появилась петиция об отмене петиции об отставке Владимира Зеленского. Документ опубликован 23 мая.

Автором петиции выступил некий Сергей Федченко. По состоянию на 9:30 мск документ собрал 5 тыс. подписей.

Напомним, 22 мая на официальном сайте президента Украины была зарегистрирована петиция об отставке Владимира Зеленского. Её автор утверждал, что у политика на самом деле нет 73% поддержки общества, а его первые заявления разочаровывают общество.

Документ набрал 25 тыс. голосов, необходимых для его рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации президента Украины заявил, что относится к петиции об отставке как к смешной шутке.

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