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Саудовская Аравия начнет поставлять нефть Пакистану в кредит — СМИ

Политика

Отсрочка предоставлена на три года

Исламабад, 24 мая 2019, 09:44 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии начнут поставки нефти в Пакистан в кредит, сообщает 24 мая Al Arabia.

Долгожданное черное золото начнет поступать с июля 2019 года, а платежи по топливу будут отстрочены на три года. Данное соглашение было достигнуто в октябре 2018 года, оно позволит Исламабаду преодолеть финансовый кризис в стране.

Стоимость контракта составляет $3 млрд 200 млн. Руководство Пакистана поблагодарило королевство за предоставленную отсрочку.

Напомним, Саудовская Аравия является ведущим поставщиком нефти в Пакистан, финансовая и ресурсная поддержка Эр-Рияда позволяет Исламабаду не попадать в крепкую зависимость от Международного валютного фонда, также заинтересованного в кредитовании государства.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Саудовская Аравия и Пакистан заключат соглашения на сумму в $20 млрд

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