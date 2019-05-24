На Украине стартовала избирательная кампания по выборам в Раду

Киев, , 09:31 — REGNUM На Украине сегодня, 24 мая, официально началась избирательная кампания по досрочным выборам в Верховную раду, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно украинскому законодательству, избирательная кампания начинается на следующий день после опубликования соответствующего указа главы государства.

Напомним, указ президента Украины Владимира Зеленского был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» 23 мая. Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

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