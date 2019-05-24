В Крыму обсудят цифровые услуги

Москва, , 09:30 — REGNUM 24−25 мая в Крыму пройдет заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы, сообщает ИА REGNUM.

Депутаты ознакомятся с опытом и передовыми технологиями ведущих мировых IT-компаний, а также обсудят вопросы повышения доступности цифровых услуг для граждан, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Развитие цифровой экономики — это один из приоритетов работы Госдумы. Наше законодательство в этой сфере достаточно молодое, мы не так давно приступили к формированию необходимой правовой базы. Потому для нас особенно важно изучить опыт других стран, эффективные законодательные механизмы, которые внедряются для развития цифровой отрасли», — сказал он.

По словам Володина, также в ходе заседания совета планируется обсудить решения, необходимые для повышения доступности цифровых услуг для граждан, защиты их прав и персональных данных.

В заседании совета примут участие депутаты Госдумы, руководители профильных комитетов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, эксперты.