Рогозин: «Морской старт» перебазируют из США в Приморье

Владивосток, , 09:42 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на лекции в МГУ заявил о желании перебазировать платформу «Морской старт» из Калифорнии в Приморье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказал Дмитрий Рогозин, подчинённая ему структура планирует совместно с компанией S7 организовать на Дальнем Востоке проект «Морской старт», реализуя который платформа будет грузиться ракетой типа «Союз-5» в Большом Камне, затем выходить в море на экватор, а оттуда запускать ракету в космос, сообщило РИА Новости.

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Проект «Морской старт» был образован американской компанией Boeing Commercial Space Company и российской компанией РКК «Энергия» в 1995 году и получил официальное название Sea Launch Company (SLC). Кроме России и США в проекте в разной доле участвовали Норвегия и Украина. Штаб-квартира консорциума расположилась в американском городе Лонг-Бич.

До мая 2014 года было произведено 36 запусков, из которых 32 были успешными. Тем не менее, по политическим мотивам, из-за войны на Донбассе, Украина приостановила своё участие в проекте. В конце декабря 2014 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что скорее всего ракеты «Зенит» больше не будут использоваться в этом проекте, а место США займут страны БРИКС.

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Как сообщало ИА REGNUM, пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из Соединенных Штатов на Дальний Восток. При этом отмечалось, что старты с американской платформы практически невозможны, поскольку соглашение предусматривает пуски российско-украинской ракеты «Зенит», производство которой было прекращено в 2014 году. При этом, отмечал источник, даже если новый договор удастся заключить, то для получения необходимой лицензии Россия должна будет раскрыть Соединенным Штатам техническую документацию по новой ракете, а Москва на это не пойдет.