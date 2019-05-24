Самый богатый депутат Новосибирска увеличил свой доход почти в четыре раза

Новосибирск, 24 мая 2019, 10:21 — REGNUM Самыми богатыми депутатами Горсовета Новосибирска, исходя из сведений доходах за 2018 год, являются заместитель председателя комиссии по наказам избирателей, член комиссии по градостроительству Кирилл Покровский («Единая Россия»), заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению, член комиссии по градостроительству Сергей Кальченко (КПРФ) и член комиссии по градостроительству и по муниципальной собственности Алексей Джулай («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Годовой доход Кирилла Покровского вырос почти в четыре раза — за 2018 год он заработал 75,531 млн рублей (в 2017 году — 19,372 млн рублей). В собственности у него три земельных участка, жилой дом (389 кв. м.), дача (268,5 кв.м.), баня и нежилое помещение, а также автомобиль Range Rover, гидроцикл RXP и прицеп.
Супруга Покровского за 2018 год задекларировала 7,566 млн рублей (в 2017 году она не заработала ни рубля), два земельных участка и два объекта незавершённого строительства. Также у неё есть автомобиль Mercedes-Benz AMG GLE 43.
Сергей Кальченко за 2018 год задекларировал 67, 806 млн рублей (в 2017 году — 48, 568 млн рублей), квартиру (167,1 кв. м.), автомобиль Range Rover Velar, три земельных участка, три нежилых помещения и одно нежилое здание площадью 2778 кв. м., ещё в десяти нежилых помещениях у него есть доли.
Супруга Кальченко в 2018 году как и годом ранее не заработала ничего, но у нее есть доля в квартире и еще одна квартира — в пользовании.
Доходы Алексея Джулая за год снизились почти вдвое — в 2018 году он заработал 18,670 млн рублей (в 2017 году — 32,118 млн рублей). В собственности — 81 земельный участок, две квартиры по 124 кв. м., жилой дом и здание, моторная лодка и два автомобиля — Mitsubishi Lancer и КАМАЗ. В пользовании — 47 квартир.
Самой богатой супругой депутатов Горсовета Новосибирска стала жена член комиссий по градостроительству и по городскому хозяйству Вячеслава Илюхина (независимый депутат) — она заработала 95,5 млн рублей (годом ранее — 50,828 млн рублей). Сам Илюхин заработал за прошлый год 18, 107 млн рублей (годом ранее — 8,806 млн рублей).