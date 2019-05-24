Самый богатый депутат Новосибирска увеличил свой доход почти в четыре раза

Новосибирск, , 10:21 — REGNUM Самыми богатыми депутатами Горсовета Новосибирска, исходя из сведений доходах за 2018 год, являются заместитель председателя комиссии по наказам избирателей, член комиссии по градостроительству Кирилл Покровский («Единая Россия»), заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению, член комиссии по градостроительству Сергей Кальченко (КПРФ) и член комиссии по градостроительству и по муниципальной собственности Алексей Джулай («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Годовой доход Кирилла Покровского вырос почти в четыре раза — за 2018 год он заработал 75,531 млн рублей (в 2017 году — 19,372 млн рублей). В собственности у него три земельных участка, жилой дом (389 кв. м.), дача (268,5 кв.м.), баня и нежилое помещение, а также автомобиль Range Rover, гидроцикл RXP и прицеп.

Супруга Покровского за 2018 год задекларировала 7,566 млн рублей (в 2017 году она не заработала ни рубля), два земельных участка и два объекта незавершённого строительства. Также у неё есть автомобиль Mercedes-Benz AMG GLE 43.

Сергей Кальченко за 2018 год задекларировал 67, 806 млн рублей (в 2017 году — 48, 568 млн рублей), квартиру (167,1 кв. м.), автомобиль Range Rover Velar, три земельных участка, три нежилых помещения и одно нежилое здание площадью 2778 кв. м., ещё в десяти нежилых помещениях у него есть доли.

Супруга Кальченко в 2018 году как и годом ранее не заработала ничего, но у нее есть доля в квартире и еще одна квартира — в пользовании.

Доходы Алексея Джулая за год снизились почти вдвое — в 2018 году он заработал 18,670 млн рублей (в 2017 году — 32,118 млн рублей). В собственности — 81 земельный участок, две квартиры по 124 кв. м., жилой дом и здание, моторная лодка и два автомобиля — Mitsubishi Lancer и КАМАЗ. В пользовании — 47 квартир.

Доход супруги Джулая — 2, 265 млн рублей (в 2017 году — 120 тыс. рублей). В собственности нежилое помещение и автомобиль. Самым бедным новосибирским депутатом оказалась член комиссий по бюджету и налоговой политике и по муниципальной собственности Наталья Пинус (независимый депутат) — за 2018 года она не заработала ни рубля. В собственности — доля в квартире площадью 129,7 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и мотоцикл Honda Africa. В пользовании ещё одна квартира (133,4 кв.м.). Супруг Пинус задекларировал 9, 378 млн рублей дохода, три квартиры, два автомобиля и мотоцикл. На втором месте среди парламентариев с самым низким годовым доходом оказался член комиссий по местному самоуправлению и по муниципальной собственности Евгений Панфёров («Единая Россия»). За прошлый год он заработал всего 137 453 рубля (годом ранее — 572 558 рублей). У него нет в собственности недвижимости, в пользовании квартира площадью 59 кв. м. Из транспорта у депутата два мотоцикла — Honda Steed 400 и Lifan LF 200GY-5 — и автомобиль Infiniti FX37. На третьем месте среди бедных депутатов Горсовета оказался заместитель председателя комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству, член комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Колпаков («Единая Россия»). Он заработал 178 896 рублей (годом ранее 151 728 рублей). Совместно с супругой он владеет квартирой (74 кв. м.). У него есть мотоцикл Kawasaki EX650 Ninja и автомобиль Range Rover Vogue. Супруга Колпакова за прошлый год заработала 241 401,77 рублей, в 2017 году — 215 584,82 рублей.

Самой богатой супругой депутатов Горсовета Новосибирска стала жена член комиссий по градостроительству и по городскому хозяйству Вячеслава Илюхина (независимый депутат) — она заработала 95,5 млн рублей (годом ранее — 50,828 млн рублей). Сам Илюхин заработал за прошлый год 18, 107 млн рублей (годом ранее — 8,806 млн рублей).