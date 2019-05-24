Пятница, 24 Мая 2019 года
09:25:15 МСК

В Екатеринбурге начались депутатские слушания по храму

Политика

В зале и сторонники, и противники строительства религиозного объекта в сквере

Екатеринбург, 24 мая 2019, 09:19 — REGNUM  В гордуме Екатеринбурга стартовали депутатские слушания по вопросу строительства храма Святой Екатерины. Участников уже больше 200 человек, и они не поместились в предназначенный для мероприятия зал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участники передвинулись в другое помещение, но из-за этого начало слушаний отложили на 15 минут.

В зале присутствуют сторонники и противники сквера, а также депутаты гордумы и свердловского Заксобрания.

По словам пресс-секретаря мэрии Екатеринбурга Виктории Мкртчян, организаторов слушаний предупреждали, что людей на слушания придёт больше, чем на предыдущие мероприятия по храму. Однако они не прислушались, признала специалист.

Напомним, 23 мая в Екатеринбурге прошла встреча мэра Екатеринбурга Александра Высокинского с православной общественностью. Градоначальник заявил, что не хочет исключать из грядущего опроса вариант строительства храма в сквере.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить