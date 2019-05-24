В Екатеринбурге начались депутатские слушания по храму

Екатеринбург, , 09:19 — REGNUM В гордуме Екатеринбурга стартовали депутатские слушания по вопросу строительства храма Святой Екатерины. Участников уже больше 200 человек, и они не поместились в предназначенный для мероприятия зал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участники передвинулись в другое помещение, но из-за этого начало слушаний отложили на 15 минут.

В зале присутствуют сторонники и противники сквера, а также депутаты гордумы и свердловского Заксобрания.

По словам пресс-секретаря мэрии Екатеринбурга Виктории Мкртчян, организаторов слушаний предупреждали, что людей на слушания придёт больше, чем на предыдущие мероприятия по храму. Однако они не прислушались, признала специалист.

Напомним, 23 мая в Екатеринбурге прошла встреча мэра Екатеринбурга Александра Высокинского с православной общественностью. Градоначальник заявил, что не хочет исключать из грядущего опроса вариант строительства храма в сквере.