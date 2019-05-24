Депутатские слушания по храму в Екатеринбурге вызвали ажиотаж

Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM В мэрии Екатеринбурга 24 мая пройдут депутатские слушания по судьбе храма Святой Екатерины. На них пришло народу гораздо больше, чем ожидали организаторы, изначально подобранный зал не вместил всех желающих, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ажиотаж побудил чиновников срочно искать способ решения проблемы. Теперь для слушаний выделили другой зал, в котором места побольше.

Слушания посвящены судьбе храма в сквере у Театра драмы. В них участвуют чиновники, депутаты, активисты и просто жители города.