Пятница, 24 Мая 2019 года
09:15:23 МСК

Депутатские слушания по храму в Екатеринбурге вызвали ажиотаж

Политика

Пришлось срочно менять зал

Екатеринбург, 24 мая 2019, 09:13 — REGNUM  В мэрии Екатеринбурга 24 мая пройдут депутатские слушания по судьбе храма Святой Екатерины. На них пришло народу гораздо больше, чем ожидали организаторы, изначально подобранный зал не вместил всех желающих, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ажиотаж побудил чиновников срочно искать способ решения проблемы. Теперь для слушаний выделили другой зал, в котором места побольше.

Слушания посвящены судьбе храма в сквере у Театра драмы. В них участвуют чиновники, депутаты, активисты и просто жители города.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить