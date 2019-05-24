Пятница, 24 Мая 2019 года
09:02:27 МСК

Си Цзиньпин поздравил Нерендру Моди в связи с победой его партии в Индии

Политика

В своей телеграмме председатель Си отметил, что Китай и Индия являются важными соседями

Пекин, 24 мая 2019, 09:02 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин отправил поздравительную телеграмму премьер-министру Индии Нерендре Моди в связи с победой его партии Бхаратия джаната парти (БДП) на парламентских выборах в стране, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

В своей телеграмме председатель Си отметил, что Китай и Индия являются важными соседями друг для друга и двумя крупнейшими в мире развивающимися странами и экономиками.

При этом, по словам Си, двусторонние отношения между государствами переживают в настоящее время хороший период. Кроме того, страны взаимодействуют по вопросам сотрудничества в сфере обеспечения многополярности и экономической глобализации в условиях многосторонности.

Как сообщало ИА REGNUM, правящая коалиция Моди во главе с партией БДП получила 310 из 543 мест на общенациональных выборах нижней палаты парламента Индии. Премьер-министр Пакистана также поздравил своего индийского коллегу.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Пакистана поздравил Моди с победой на выборах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Индии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить