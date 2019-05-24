Депутаты Прикамья начнут дистанционно голосовать за законопроекты

Пермь, , 08:29 — REGNUM В Пермском крае теперь депутаты Заскобрания смогут заочно голосовать при рассмотрении федеральных законопроектов. Для согласования отзыва на проекты федеральных законов проведение пленарного заседания не потребуется. Инициатива одобрена большинством представителей депутатского корпуса региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом Заскобрании.

К такой заочной форме голосования Законодательное собрание прибегнет только в том случае, если не будет возможности организовать внеочередное заседание. Конкретные механизмы реализации законопроекта находятся в разработке. Известно, что процесс голосования будет иметь электронную форму, при этом действия депутата будут идентифицированы и защищены соответствующим образом, отметили в пресс-центре регионального парламента.

Между тем, голосование не было единогласным, а сама инициатива о заочном голосовании вызвала протест со стороны оппозиции и иронию со стороны пользователей соцсетей. Против инициативы проголосовали фракции трех партий в Законодательном собрании — ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Депутат Александр Григоренко (ЛДПР) назвал новый формат голосования «девальвацией парламентских институтов».

«Фракция ЛДПР категорически против принятия такой инициативы! Зачем тогда депутаты избирались в законодательный орган власти? Чтобы на отдыхе или в текучке бизнес рутины заниматься своими делами и как бы между прочим думать об избирателях? Чтобы не нести ответственность за решения «старших» коллег в Государственной думе? Мне же кажется, главная причина внесения такой инициативы — это возможность прикамским депутатам от одной известной партий уйти от персональной ответственности за поддержку непопулярных федеральных инициатив. Чтобы никто лично депутату не сказал — ты поддержал пенсионную реформу, ты проголосовал против дополнительного молока и соков в школьном меню…», — отметил лидер фракции ЛДПР Олег Постников.

В преддверии рассмотрения инициативы он заявил, что фракция ЛДПР будет пытаться блокировать предложение о заочном голосовании. Однако оппозиция оказалась в меньшинстве.

Председатель комитета по развитию инфраструктуры и один из авторов законопроекта Виктор Плюснин («Единая Россия») подчеркнул, что такая форма голосования без проведения пленарного заседания не войдет в практику краевого парламента, так как будет применять в крайнем случае.

«Чуть больше трети депутатов в краевом парламенте работают на постоянной основе. Остальные парламентарии не обязаны присутствовать в здании Заксобрания каждый день. Они являются руководителями крупных промышленных предприятий, частных компаний и других организаций и не всегда могут подстроить свое расписание под внеочередные заседания. При этом случаи, когда Государственная дума издает закон, требующий позиции региона, возникают в нашей практике все чаще. Возможность принятия коллегиального решения без проведения заседания позволит краевому парламенту оперативно выразить свою согласованную позицию по федеральным актам, не нарушив регламента и сроков», — сказал он.