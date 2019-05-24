Власти ДР Конго намерены пригласить Макрона на церемонию похорон Тшисекеди

Киншаса, , 08:33 — REGNUM Власти Демократической Республики Конго (ДРК) сообщили, что намерены пригласить президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на похороны отца действующего президента Феликса Тшисекеди в Киншасе, передает Le Figaro.

Координатор похоронного комитета Люсьен Лундула подробно изложил перед прессой программу похорон бывшего оппонента и премьер-министра Этьена Тшисекеди, который скончался в Брюсселе 1 февраля 2017 года. Его тело не было репатриировано из-за отсутствия согласия на похороны с бывшим режимом Кабилы.

«Мы чествуем отца конголезской демократии. Это не похороны, а празднование победы демократии, а также осуществление мечты Этьена Тшисекеди, воплощенной теперь в появлении его сына во главе государства», — заявил журналистам Люсьен Лундула.

Известно, что останки Этьена Тшисекеди должны прибыть в Конго в четверг утром 30 мая в аэропорт Нджили в присутствии его сына и главы государства, а также всех властей ДРК. Церемония похорон продлится три дня, с 30 мая по 1 июня.

Напомним, бывший министр диктатора Мобуту в 1960-х годах, Этьен Тшисекеди стал членом оппозиции в 1982 году. Он был тогда трижды премьер-министром страны во время многопартийного перехода 1990-х годов, прежде чем выступить против режима Кабила. На президентских выборах 30 декабря победу одержал Феликс Тшисекеди, сын Этьена Тшисекеди.