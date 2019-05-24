Вакарчук рассказал, что готов совмещать творчество и работу в Раде

Киев, , 08:26 — REGNUM Украинский певец Святослав Вакарчук не прекратит творческую деятельность, даже если его партия пройдёт в Верховную раду. Об этом музыкант заявил 23 мая в эфире телеканала «Громадське».

"Я чётко осознаю, что если попадем в Верховную раду, то основное время и усилия будут занимать политика и работа на благо людей. Но я оставляю за собой право писать музыку и иногда давать концерты», — рассказал он.

Вакарчук отметил, что отказ от творчества расценивает как предательство самого себя.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию социологической группы «Рейтинг», партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук, может набрать 4,6%, то есть потенциально может попасть в парламент.

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