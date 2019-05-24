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В Китае арестован руководитель алкогольной компании Kweichow Moutai

Политика

Он обвиняется в коррупции

Пекин, 24 мая 2019, 08:12 — REGNUM  Бывший председатель компании Kweichow Moutai Group Юань Жэньго был официально арестован за получение взяток, сообщили в Верховной народной прокуратуре Китая, передает 23 мая агентство Синьхуа.

Надзорная комиссия провинции Гуйчжоу завершила расследование по делу Юаня и передала его прокуратуре, говорится в опубликованном заявлении ведомства. Теперь делом займется Гуйянская муниципальная Народная прокуратура.

Юань также был исключен из Компартии Китая и снят со всех занимаемых им должностей за множественные нарушения партийной дисциплины, которые были выявлены в результате расследования.

Компания Kweichow Moutai занимается производством китайской традиционной водки и прочими алкогольными напитками.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший политический советник из китайской провинции Хэнань был осужден в Китае 23 мая. Приговор по его делу о коррупции будет оглашен позже.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Китая судили бывшего политического советника из провинции Хэнань

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Коррупция и борьба с ней
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