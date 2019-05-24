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Почти половина родившихся в 2018 году детей в Китае были вторыми в семье

Политика

Как стало известно, половина из всех 15,23 млн новорожденных в Китае в 2018 году стали вторыми детьми в семье

Почти половина родившихся в 2018 году детей в Китае были вторыми в семье
mrhayata
Семья

Пекин, 24 мая 2019, 08:05 — REGNUM  Около половины всех новорожденных, появившихся на свет в Китае в 2018 году, были вторыми детьми в семье, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, передает 23 мая агентство Синьхуа.

Как стало известно, половина из всех 15,23 млн новорожденных в Китае в 2018 году стали вторыми детьми в семье. Кроме того, отмечается, что в стране был достигнут заметный прогресс в борьбе с материнской и младенческой смертностью. Помещения для кормления грудных детей были созданы в 88,3% всех общественных заведений, которые должны быть оборудованы ими по закону.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидаемая продолжительности жизни в Китае за последние 70 лет увеличилась на 42 года и составила 77 лет в 2018 году. Напомним, что до 2016 года в Китае действовало ограничение на рождение детей — не более одного на семью. Превышение ограничения облагалось штрафами и прочими проблемами.

Читайте ранее в этом сюжете: Ожидаемая продолжительности жизни в КНР выросла на 42 года за 70 лет

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