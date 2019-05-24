Пятница, 24 Мая 2019 года
07:53:40 МСК

На востоке Китая будили бывшего политического советника из провинции Хэнань

Политика

Он обвиняется в вымогательстве и получении взяток общей суммой в 44,34 млн юаней (около $6,42 млн)

Цзинань, Китай, 24 мая 2019, 07:53 — REGNUM  Бывший политический советник из китайской провинции Хэнань предстал перед судом за взяточничество, сообщили в Промежуточном народном суде города Цзинань провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Бывший вице-председатель Хэнаньского провинциального комитета Народного политического консультативного совета Цзинь Суйдун обвиняется в вымогательстве и получении взяток общей суммой в 44,34 млн юаней (около $6,42 млн).

В период с 1999 по 2018 годы Цзинь, занимая ряд должностей, как утверждает обвинение, искал личной выгоды с целью материального обогащения. Цзинь полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Приговор будет оглашен позже.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в китайском городе Харбин прошел суд над бывшим политическим советником провинции Цзилинь на северо-востоке Китая Ван Эрчжи. Обвинения все те же — коррупция.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайском Харбине судили бывшего высокопоставленного законодателя

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить