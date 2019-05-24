На востоке Китая будили бывшего политического советника из провинции Хэнань

Цзинань, Китай, , 07:53 — REGNUM Бывший политический советник из китайской провинции Хэнань предстал перед судом за взяточничество, сообщили в Промежуточном народном суде города Цзинань провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Бывший вице-председатель Хэнаньского провинциального комитета Народного политического консультативного совета Цзинь Суйдун обвиняется в вымогательстве и получении взяток общей суммой в 44,34 млн юаней (около $6,42 млн).

В период с 1999 по 2018 годы Цзинь, занимая ряд должностей, как утверждает обвинение, искал личной выгоды с целью материального обогащения. Цзинь полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Приговор будет оглашен позже.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в китайском городе Харбин прошел суд над бывшим политическим советником провинции Цзилинь на северо-востоке Китая Ван Эрчжи. Обвинения все те же — коррупция.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайском Харбине судили бывшего высокопоставленного законодателя