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Команда Зеленского опубликует видео переговоров с Радой о досрочных выборах

Политика

Верховная рада Украины не включила в повестку дня законопроект с изменениями закона о выборах

Киев, 24 мая 2019, 07:57 — REGNUM  Общество получит доказательства того, что руководители фракций Верховной рады фактически обманули президента Украины Владимира Зеленского, не приняв изменения в закон о выборах, заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан 23 мая в эфире телеканала «1+1».

"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будет видно высказывания всех глав фракций, которые поддерживали, а потом поменяли резко за ночь свое мнение», — рассказал он.

Богдан заверил, что поступок Рады стал для команды президента Зеленского «неожиданным уроком». Партия президента «Слуга народа» проявит себя ещё и на мажоритарных округах.

Напомним, Верховная рада Украины не включила в повестку дня законопроект с изменениями закона о выборах, которые были оговорены на встрече с Зеленским в стенах администрации президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным социологов, партию Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы поддержать на грядущих парламентских выборах 43,8% избирателей. Ближайший конкурент — объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь!» — имеет в четыре раза меньший рейтинг.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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