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В США заявили о возможности новой сделки с Саудовской Аравией по оружию

Политика

Президент США Дональд Трамп хочет обойти Конгресс, убеждены демократы

Вашингтон, 24 мая 2019, 08:16 — REGNUM  Член Демократической партии США в Сенате Крис Мерфи считает, что президент страны Дональд Трамп планирует продать Саудовской Аравии очередную партию оружия. Об этом парламентарий 24 мая рассказал в интервью изданию Al Jazeera.

«Я ожидаю, что администрация президента совершит крупную сделку по продаже оружия, используя лазейку, позволяющую сделать это в обход Конгресса», — отметил сенатор Крис Мерфи.

Демократ также отметил, что информация об этом поступила в распоряжение законодателей от самой администрации, приславшей неофициальное уведомление.

Напомним, сделки по продаже оружия контролируются Конгрессом США, однако президент может перешагнуть через запрет, объявив чрезвычайное положение в области национальной безопасности.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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