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Премьер-министр Франции о защите экологии: «Движемся недостаточно быстро»

Политика

Первый совет по экологической защите прошел в Париже

Париж, 24 мая 2019, 07:52 — REGNUM  Первый совет по экологической защите, одна из мер, объявленных президентом Франции Эммануэлем Макроном в ответ на кризис «желтых жилетов», состоялся в Париже 23 мая, передает BFM TV.

«Мы многое сделали, но мы можем, без сомнения, считать, что движемся недостаточно быстро», — заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп во время заседания совета по экологической защите.

По словам премьер-министра, правительство «намерено достичь конкретных и быстрых результатов» по вопросам климата и биоразнообразия.

«Мы знаем о том, что поставлено на карту, мы делаем много. Мы убеждены, что доберемся до этой цели, и, очевидно, борьба не проиграна», — добавил премьер-министр.

В совете обсудили законопроект, запрещающий разведку и добычу углеводородов, а также другие меры, такие как помощь в покупке электромобиля или содействие энергетическому обновлению зданий.

По словам премьер-министра, следующий совет по экологической защите состоится в июле. Эммануэль Макрон пообещал, что будет лично присутствовать на этих заседаниях.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в совет по экологической защите вошли глава государства Эммануэль Макрон, премьер-министр Эдуард Филипп, министр экологического перехода Франсуа де Руги и министры экономики, иностранных дел, здравоохранения или жилищного строительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции создан совет по экологической защите

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Политическая жизнь Франции
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