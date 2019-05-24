Массовый уход кандидатов с праймериз в Приангарье: снялся даже мэр

Иркутск, , 07:43 — REGNUM Процесс массового снятия кандидатов с праймериз в Иркутской области приобрёл поистине скандальный характер. После известия о том, что в предварительном голосовании решили не участвовать 39 человек, последовало аналогичное заявление действующего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. И хотя пресс-служба иркутских единороссов поспешила объявить, что мэр никаких документов об отказе от участия в праймериз в исполком не представил, ИА «ИрСити» сообщает об обратном: заявление от Дмитрия Бердникова об аннулировании его регистрации на праймериз «Единой России» к выборам в гордуму было подано 22 мая.

Комментируя своё намерение пойти на выборы в думу самовыдвиженцем, без поддержки какой-либо партии, мэр заявил:

«Я самовыдвиженец. Я же сказал, что моя партия — это горожане. Люди соберут подписи, и я пойду. Они будут решать, давать или не давать подписи. Это будет самая правильная, честная, понятная позиция».

Вместе с тем мэр отрицает, что причиной его решения о снятии с праймериз стал конфликт с главой регионального отделения партии Сергеем Соколом. Но, по словам Дмитрия Бердникова, «есть непонимание его политики, его отношения к партийному строительству и к городу».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» пройдет 26 мая 2019 года в 25 территориях Иркутской области, где 8 сентября 2019 состоятся муниципальные выборы. Массовое снятие кандидатов с праймериз началось несколько дней назад. И на сегодняшний день, по данным сайта иркутских единороссов, аннулирована регистрация 41 кандидата на основании собственных заявлений. Заявления ещё 11 кандидатов будут рассмотрены в ближайшее время. Но в иркутском отделении «Единой России» заявили, что сейчас идет обычный для последних дней перед голосованием процесс: корректируются списки участников праймериз по округам.

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