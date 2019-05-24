«Прекрасная, но неуместная»: Тимошенко об идее референдума по миру с РФ

Киев, , 07:27 — REGNUM Украине не нужен референдум по вопросу заключения мирных соглашений с Россией, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «1+1».

Таким образом Тимошенко прокомментировала идею президента страны Владимира Зеленского провести на Украине референдум о возможности переговоров с Москвой о Донбассе. По ее словам, референдум является «прекрасной идеей», однако это неуместно, когда речь идет о «достижении мира в войне».

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая глава администрации нового президента Украины Андрей Богдан заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.

Однако позже сам Зеленский заявил, что он бы хотел провести на Украине не референдум, а опрос по поводу переговоров с Россией. При этом он не намерен вступать ни в какой диалог с Москвой.

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