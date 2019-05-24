Экс-президент Танзании назвал препятствия для развития Африки

Дар-эс-Салам, Танзания, , 07:26 — REGNUM Бывший президент Танзании Джакайя Киквете заявил, что отсутствие единства, эффективного государственного управления, бедность — ряд проблем, доставляющих трудности многим странам Африки, и как, следствие, препятствующих развитию, передает газета Nipashe.

Свою речь Киквете произнес на одиннадцатом интеллектуальном фестивале «Kigoda cha Мwalimu Nyerere». Фестиваль будет проходить с 22 по 24 мая в Дар-эс-Саламе, он традиционно привлекает внимание ученых и исследователей со всего мира, в том числе и из Африки. Мероприятие организует Университет Дар-эс-Салама. Основная цель фестиваля — придать новый импульс развитию африканских стран.

По словам Киквете, из 30 беднейших стран мира 27 находятся в Африке.

«Наши люди сталкиваются с проблемой бедности, именно поэтому все страны Африки должны объединиться для ее решения, мы уже многого достигли вместе, мы получили независимость, однако несмотря на прилагаемые усилия мы все еще не можем искоренить бедность», — заявил Киквете.

Он добавил, что африканским странам необходимо объединять свои усилия в достижении темпов устойчивого развития, вместо того, чтобы искать лишь собственного обогащения. Киквете предложил ввести специальные семинары, на которых будут рассказывать о важности единства.