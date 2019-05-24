Власти Екатеринбурга засудят распространителей ложной информации о храме

Екатеринбург, , 07:20 — REGNUM В Екатеринбурге власти обещают судами тем, кто в период обострения ситуации вокруг строительства храма Святой Екатерины распространял информацию о якобы строительстве жилых домов. Об этом на встрече со сторонниками храма заявил глава города Александр Высокинский.

«Это была, по нашему мнению, провокация. Мы сейчас готовим официальные иски к распространителям такой информации», — отметил мэр.

Ситуация вокруг строительства храма Святой Екатерины обострилась 13 мая, когда сквер, где его предстоит построить, обнесли забором. После активизации протестов и заявления президента России Владимира Путина забор убрали. Теперь вопрос о том, строить ли храм именно в сквере или нет, решит общегородской опрос.