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Власти Екатеринбурга засудят распространителей ложной информации о храме

Политика

Обсудят с юристами

Екатеринбург, 24 мая 2019, 07:20 — REGNUM  В Екатеринбурге власти обещают судами тем, кто в период обострения ситуации вокруг строительства храма Святой Екатерины распространял информацию о якобы строительстве жилых домов. Об этом на встрече со сторонниками храма заявил глава города Александр Высокинский.

«Это была, по нашему мнению, провокация. Мы сейчас готовим официальные иски к распространителям такой информации», — отметил мэр.

Ситуация вокруг строительства храма Святой Екатерины обострилась 13 мая, когда сквер, где его предстоит построить, обнесли забором. После активизации протестов и заявления президента России Владимира Путина забор убрали. Теперь вопрос о том, строить ли храм именно в сквере или нет, решит общегородской опрос.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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