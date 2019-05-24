Пушков отреагировал на отказ Нуланд в российской визе

Москва, , 07:19 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировалотказ в выдаче российской визы бывшему помощнику государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

Сенатор напомнил, что Нуланд «была одним из авторов политики экономических и персональных санкций в адрес России».

«А чего она ожидала? — недоумевает Пушков. — Не далее, как в мае она выступала в конгрессе США за дальнейшее ужесточение санкций».

Таким образом, как отмечает глава комитета Совфеда в Twitter, то, что Нуланд попала под ответные российские меры вполне закономерно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе, которую она запросила для участия в проходившей 20−21 мая в Москве закрытой международной конференции.

Как пояснили в МИД РФ основанием для отказа послужило внесение Нуланд в чёрный список, составленный российскими властями в ответ на персональные визовые и финансовые санкции, которые были введены Вашингтоном в отношении российских официальных лиц.

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Напомним, в начале мая, выступая на слушаниях в Конгрессе США, бывший официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд заявила о необходимости для Вашингтона «плана новых болезненных санкций» против России на случай «новых признаков враждебных действий» со стороны Москвы. Кроме того, она призвала «усилить давление в военной сфере, где Россия все больше полагается на ядерное оружие и вкладывает средства в разработку гиперзвукового оружия и кибероружия». Нуланд безосновательно обвинила Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.