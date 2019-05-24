«Для Трампа либертарианец хуже Голливуда»: Кургинян о затее Зеленского

Москва, , 06:11 — REGNUM Либертарианская затея президента Украины Владимира Зеленского с его партией «Слуга народа», будь она реализована, приведет к краху этого государства, что нельзя не поддержать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Вы понимаете, что такое для [президента США Дональда] Трампа либертарианцы? Это хуже, чем Голливуд, это совсем плохо. То есть, иначе говоря, вы вдруг заявляете в данной стране о минимизации государства, о фактическом демонтаже государства… Я за то, чтобы это получило все 70%, вот чтобы это ополоумение было доведено до конца, полностью развернулось в своей красе, а потом пузырь быстро сдулся», — отметил эксперт.

Ранее политолог уже отмечал, что Зеленский — это ставка Демократической партии США в политической игре в преддверии выборов президента США в 2020 году. При этом, республиканцы в лице Трампа и его окружения уже успели заявить о враждебности им Зеленского и его спонсора олигарха Игоря Коломойского.

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Кургинян еще раз подчеркнул, что требования либертарианцев, будь они реально осуществлены на Украине, включая минимизацию государства в жизни обществ, чтобы его в микроскоп не видно было и разрушение всех вертикалей власти в этой страе, нельзя не поддержать.

«Так как же мы можем быть против? Это уже заявлено на официальном государственном уровне. Всё. Либертарианская партия Зеленского, да здравствует победа либертарианства на Украине!», — иронически заявил Кургинян.

На практике же, полагает Кургинян, это означает полную безыдейность нового президента и внутреннюю пустоту. А попытка на практике осуществить нечто подобное приведет к полному краху государства. Поэтому, в реальности Зеленский Ко будут вертеться между реальностью и их болтовней.

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Как неоднократно заявлял Сергей Кургинян, Владимир Зеленский — переходная фигура в политической жизни Украины, крах которого приведет к поляризации украинского общества на пророссийскую часть и часть оголтело нацистскую антирусскую.

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