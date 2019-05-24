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«Для Трампа либертарианец хуже Голливуда»: Кургинян о затее Зеленского

Политика

«Так как же мы можем быть против? Это уже заявлено на официальном государственном уровне. Всё. Либертарианская партия Зеленского, да здравствует победа либертарианства на Украине!»

Москва, 24 мая 2019, 06:11 — REGNUM  Либертарианская затея президента Украины Владимира Зеленского с его партией «Слуга народа», будь она реализована, приведет к краху этого государства, что нельзя не поддержать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Вы понимаете, что такое для [президента США Дональда] Трампа либертарианцы? Это хуже, чем Голливуд, это совсем плохо. То есть, иначе говоря, вы вдруг заявляете в данной стране о минимизации государства, о фактическом демонтаже государства… Я за то, чтобы это получило все 70%, вот чтобы это ополоумение было доведено до конца, полностью развернулось в своей красе, а потом пузырь быстро сдулся», — отметил эксперт.

Ранее политолог уже отмечал, что Зеленский — это ставка Демократической партии США в политической игре в преддверии выборов президента США в 2020 году. При этом, республиканцы в лице Трампа и его окружения уже успели заявить о враждебности им Зеленского и его спонсора олигарха Игоря Коломойского.

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Кургинян еще раз подчеркнул, что требования либертарианцев, будь они реально осуществлены на Украине, включая минимизацию государства в жизни обществ, чтобы его в микроскоп не видно было и разрушение всех вертикалей власти в этой страе, нельзя не поддержать.

«Так как же мы можем быть против? Это уже заявлено на официальном государственном уровне. Всё. Либертарианская партия Зеленского, да здравствует победа либертарианства на Украине!», — иронически заявил Кургинян.

На практике же, полагает Кургинян, это означает полную безыдейность нового президента и внутреннюю пустоту. А попытка на практике осуществить нечто подобное приведет к полному краху государства. Поэтому, в реальности Зеленский Ко будут вертеться между реальностью и их болтовней.

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Как неоднократно заявлял Сергей Кургинян, Владимир Зеленский — переходная фигура в политической жизни Украины, крах которого приведет к поляризации украинского общества на пророссийскую часть и часть оголтело нацистскую антирусскую.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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