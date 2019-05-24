«Я хочу, чтобы партия Зеленского взяла 60%»: Кургинян о маразме на Украине

Москва, , 05:47 — REGNUM Децентрализацию и упразднения государства на Украине можно только поддержать в случае победы на парламентских выборах партии «Слуга народа» президента страны Владимира Зеленского, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Я теперь приветствую, я хочу, чтобы Зеленский взял 60% с партией «Слуга народа», потому что, наконец, понятно, что это за партия. Это либертарианская партия… Заявлено официальными лицами, которые отвечают за эту идеологию», — заявил Кургинян.

Он объяснил, что имеет в виду. Как отметил эксперт, весь XIX век и начало XX века партия представляла из себя ни что иное, как синоним анархистов в духе батьки Махно, а затем она несколько облагородилась, что, в целом, сути не меняет.

«Но теперь я вас спрашиваю: вы налоговую систему отменяете? Либертарианская партия требует отмены налогов вообще! Вы обязательно образование отменяете? Вы таможню отменяете? Вы отменяете плату за транзит? Вы понимаете, что это ополоумение в чистом виде?», — заявил эксперт.

Напомним, что 22 мая представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия Владимира Зеленского, которая будет выдвигаться на предстоящих выборах в раду, взяла на вооружение идеологию либертарианства.