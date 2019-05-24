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Индийские спецслужбы ликвидировали лидера местных террористов в Кашмире

Политика

Он был лидером одной из крупнейших террористических организаций в Кашмире

Индийские спецслужбы ликвидировали лидера местных террористов в Кашмире
Panky2sharma
Индийский спецназ

Нью-Дели, 24 мая 2019, 05:53 — REGNUM  Сотрудники индийских спецслужб ликвидировали лидера местной террористической группировки, связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Кашмире, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу полиции Индии.

Сообщается, что силовики окружили 25-летнего Закира Рашида Бхата в трехэтажном доме на юге Кашмира. Полиция отмечает, что в ходе спецоперации дом оказался охвачен пожаром.

«Пока мы расчищали завалы в доме, он попытался подняться наверх. Наши бойцы выстрелили в него и убили», — заявил один из силовиков.

Закир Рашид Бхат был лидером одной из крупнейших террористических группировок, выступавших против индийских властей в Кашмире. В 2017 году группировка объявила о своих связях с террористическим движением «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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