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Кургинян: Зеленский окружает себя людьми, у которых руки по локоть в крови

Политика

«...Так что мы видим, из кого начинает формироваться элита»

Кургинян: Зеленский окружает себя людьми, у которых руки по локоть в крови
Украинский нацист

Москва, 24 мая 2019, 05:25 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский собирает новую элиту из людей, у которых руки в крови по Иловайску, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"В одном вопросе, касающемся войны и мира, господин Зеленский себя проявил: начинает формироваться новая военная элита, элита господина Зеленского. И в этой элите есть люди, у которых руки в крови по Иловайску… Так что мы видим, из кого начинает формироваться элита», — заявил Кургинян.

Напомним, что с конца августа по начало сентября 2014 года группировка украинских карателей была взята в окружение под годом Иловайском в ДНР. Иловайский котел стал одним из ключевых событий борьбы Донбасса против нацистских украинских захватчиков, которое принудило украинскую сторону к переговорам.

Как заявил ранее начальник генштаба Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, для него «еще не окончился бой августа 2014 года под Иловайском». В это время Хомчак занимал должность командующего сектором «Б» сил украинских карателей.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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