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Трамп призвал спецслужбистов подключиться к проверке расследования Мюллера

Политика

Он поручил разведсообществу оказывать содействие генпрокурору Уильяму Барру

Трамп призвал спецслужбистов подключиться к проверке расследования Мюллера
DonkeyHotey
Роберт Мюллер

Вашингтон, 24 мая 2019, 04:47 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу страны содействовать американскому генпрокурору Уильяму Барру в деле проверки законности расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Президент Дональд Трамп поручил разведсообществу быстро и в полной мере сотрудничать с расследованием генпрокурора по делу о надзорной деятельности в ходе президентских выборов 2016 года», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сообщается, что таким образом американский президент призвал сотрудников спецслужб содействовать Барру в проведении расследования истоков возникновения дела о так называемом «российском вмешательстве» и его законности.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая генеральный прокурор США Уильям Барр поручил прокурору штата Коннектикут Джону Дюрхему проверить расследование по делу о «российском вмешательстве». По мнению генпрокурора, в ходе избирательной кампании Трампа в 2016 года могли быть «случаи шпионажа».

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