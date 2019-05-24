США оценили усилия Германии по деэскалации ситуации в Иране

Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Соединенные Штаты ценят усилия Германии, направленные на деэскалацию напряженности между США и Ираном, сообщила официальный представитель американского Госдепа Морган Ортагус на брифинге.

«Они (Германия — прим. ИА REGNUM ) все еще остаются участниками СВПД, и мы ценим все усилия Германии по деэскалации ситуации», — заявила она.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung заявила, что Германия намерена выступить посредником в конфликте между Соединенными Штатами и Ираном. По словам издания, немецкий МИД оценивает напряженность в Персидском заливе как «чрезвычайно серьезную» и призывает стороны конфликта воздержаться от дальнейшей эскалации.

Напомним, Германия является участником СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) наряду с Россией, Китаем, Францией и Великобританией с одной стороны и Ираном — с другой. Соединенные Штаты в 2018 году вышли из договора.

Читайте ранее в этом сюжете: Германия хочет стать посредником в конфликте между США и Ираном — СМИ