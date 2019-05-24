Посол США в РФ объявил бойкот Петербургскому экономическому форуму

Москва, , 03:34 — REGNUM Посещения Петербургского международного экономического форума американским послом Джоном Хантсманом в 2019 г. не планируется из-за ареста его соотечественника, инвестора Майкла Калви, пишет Forbes.

«Как он неоднократно заявлял, ему будет сложно посетить мероприятие, пока американский инвестор Майкл Калви находится под арестом и обвиняется по уголовному делу, возбужденному из-за коммерческого спора», — заявил представитель американского посольства.

Американская сторона подчёркивает, что уголовное дело в отношении Калви «подрывает усилия по созданию стабильности, необходимой для привлечения новых инвестиций и развития более надежного делового сотрудничества».

Напомним, основатель фонда частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Калви был в середине февраля 2019 г. задержан в Москве, а затем арестован по обвинению в хищении имущества на 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

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