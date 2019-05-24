Трамп назвал ошибкой американское вторжение в Ирак

Вашингтон, , 03:14 — REGNUM США не следовало начинать в 2003 году войну с Ираком с целью свержения президента Саддама Хуссейна, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления перед журналистами в Белом доме.

«Следовало ли нам вторгаться в Ирак, нападать на Ирак, который не атаковал Всемирный торговый центр? Была страна, не способствовавшая росту терроризма. Их в Ираке сразу убивали», — заявил Трамп.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что США не следовало посылать свой военный контингент на Ближний Восток. Он подчеркнул, что в настоящее время большое число американских военнослужащих до сих пор находится в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая Дональд Трамп заявил, что конфликт, возникший между США и Ираном, не настолько серьезен, чтобы посылать туда дополнительные войска. Ранее ряд американских СМИ сообщал, что Пентагон рассматривает отправку дополнительного воинского контингента в 5−10 тысяч человек на Ближний Восток.

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