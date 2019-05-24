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Тимошенко сочла недопустимым референдум о переговорах с Россией

Политика

Референдум не учёл бы всех деталей, считает глава «Батькивщины»

Киев, 24 мая 2019, 02:34 — REGNUM  Референдума о переговорах Украины с Россией допускать нельзя, заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на телеканале «1+1».

Комментируя инициативу украинского президента Владимира Зеленского провести в стране референдум о возможности переговоров с Москвой о Донбассе, глава оппозиционной партии назвала референдум неуместным, когда вопрос касается «достижения мира в этой войне».

По её словам, референдум — не та форма, которая требуется по вопросу Донбасса, она не учёт всех «деталей ситуации». Вместо референдума Украине нужна «сильная международная поддержка» — и тогда, считает украинский политик, Москва пойдёт на переговоры о мире.

«Референдум недопустим!» — заявила Тимошенко.

Напомним, Зеленский предложил провести опрос о том, нужны ли переговоры с Россией по Донбассу, подчеркнув, что «это не законодательный референдум, а информационный».

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Президент Украины Владимир Зеленский
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