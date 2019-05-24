США планируют выделить $750 млрд на военные расходы

Вашингтон, , 02:38 — REGNUM Комитет по вооруженным силам американского сената одобрил оборонный бюджет на 2020 год, который составит $750 млрд, сообщает пресс-служба руководителей комитета Джима Инхофа и Джека Рида.

Согласно законопроекту, на национальную оборону США будет выделено $750 млрд бюджетных денег на 2020 год. Базовый бюджет составит $624,5 млрд, еще $23,2 млрд планируется потратить на военные программы министерства энергетики.

Также запланировано выделение $75,9 млрд на непредвиденные военные операции за рубежом. Еще часть бюджетных денег пойдет на закупку 94 истребителей F-35 и на строительство 12 боевых кораблей.

Теперь бюджет пойдет на рассмотрение в Сенат США, а затем будет согласован с версией военного бюджета, которая разрабатывается в палате представителей американского Конгресса. Если Конгресс США его одобрит, документ поступит на подпись к президенту страны Дональду Трампу.