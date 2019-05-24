Гагаузия хочет открыть зарубежные участки на выборах башкана

Комрат, Молдавия, , 01:56 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Гагаузии попросила МИД Молдавии об открытии избирательных участков за рубежом в день выборов башкана (главы) автономии 30 июня. Как сообщило издание «Гагауз-инфо», также обращение поступило ЦИК Гагаузии от кандидата на пост башкана Гагаузии, главы «Гагауз Халкы» Ивана Бургуджи.

Он запросил ЦИК Гагаузии открыть избирательные участки не только в Гагаузии, но и в Кишиневе, Бельцах, Тирасполе. Кроме того, за рубежом — в России, Турции, Италии и Германии.

По словам председателя Центризбиркома Гагаузии Ивана Комур, «еще до появления этого обращения, ЦИК Гагаузии обратился в МИД страны с тем, чтобы он содействовал открытию избирательных участков за рубежом».

«Ст. 2, часть 4 Избирательного кодекса предусматривает, что избирательные участки могут быть открыты и за пределами Республики Молдова. На практике же такого еще никогда не было», — сказал Иван Комур.