Трамп: Конфликт с Ираном не насталько серьёзен, чтобы посылать войска

Вашингтон, , 01:46 — REGNUM Усиления американского контингента на Ближнем Востоке из-за нарастания конфликта с Тегераном пока не требуется, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Белом доме.

Отвечая на вопрос журналистов о планах Пентагона по поводу американо-иранского политического конфликта, глава США сказал, что если бы было нужно, войска бы отправили.

«Не думаю, что они нам понадобятся», — добавил Трамп.

После этого глава Штатов в очередной раз назвал Иран «страной террора».

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Напомним, на фоне нарастающего политического конфликта между Вашингтоном и Тегераном иранский президент Хасан Рухани заявил, что его страна сдаваться не будет даже в случае нападения американцев.

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