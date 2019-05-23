Трамп «сомневается», что нужно отправить больше войск на Ближний Восток

Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что «сомневается» в необходимости увеличения американского военного контингента на Ближнем Востоке, 23 мая передает агентство Reuters.

Утром 23 мая в американских СМИ появилась информация, что Пентагон готовит отправку 5000 военных на Ближний Восток.

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан опроверг информацию о плане отправки войск, однако заявил, что «вопрос рассматривается».

Читайте также: Пентагон задумался об отправке 5 тыс. военных на Ближний Восток