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Трамп «сомневается», что нужно отправить больше войск на Ближний Восток

Политика

Пентагон «рассматривает вопрос»

Трамп «сомневается», что нужно отправить больше войск на Ближний Восток
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Американские солдаты на ближнем востоке

Вашингтон, 23 мая 2019, 23:52 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что «сомневается» в необходимости увеличения американского военного контингента на Ближнем Востоке, 23 мая передает агентство Reuters.

Утром 23 мая в американских СМИ появилась информация, что Пентагон готовит отправку 5000 военных на Ближний Восток.

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан опроверг информацию о плане отправки войск, однако заявил, что «вопрос рассматривается».

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Взаимоотношения США с Ближним Востоком
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