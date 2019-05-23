Четверг, 23 Мая 2019 года
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Ереван рассказал, как министр обороны Азербайджана сбежал с передовой

Политика

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян рассказал о том, как Закир Гасанов посетил передовую и что там случилось

Ереван рассказал, как министр обороны Азербайджана сбежал с передовой
Иллюстрация:  haqqin.az
Закир Гасанов

Ереван, 23 мая 2019, 23:51 — REGNUM  Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов недавно сбежал с передовой, так как оказался под прицелом армянских снайперов. Об этом сегодня, 23 мая, на брифинге с журналистами заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Недавно их [Азербайджана — ИА REGNUM ] министр обороны заявил, что встретит министра обороны Армении в Ереване или где-то еще. А на самом деле он совсем недавно при посещении передовой сбежал после того, как оказался под прицелом наших военных», — отметил Григорян.

В Министерстве обороны Азербайджана oопровергли слова Григоряна, сославший на незнание им военного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в эти дни в Азербайджане проводятся широкомасштабные военные учения, и Закир Гасанов в сопровождении руководящего состава министерства обороны Азербайджана 22 мая посетил воинские части, дислоцированные на армяно-азербайджанской линии соприкосновения в Карабахе, где наблюдал за позициями армянских вооруженных сил.

Читайте ранее в этом сюжете: Азербайджан готовится к очередным крупномасштабным военным учениям

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