El Mundo: Развязка европейской «Игры престолов» приближается

Мадрид, , 23:23 — REGNUM «Есть выборы, избирательная кампания и большие предвыборные собрания «вживую». Есть международные дебаты, «истории» в Instagram, твиты и повсеместные камеры. Есть парламент накануне переизбрания, акты и письменные заключения, — пишет испанское издание El Mundo в преддверии выборов в Европарламент, которые состоятся в это воскресенье, 26 мая. — Однако в час истины, как сейчас уже знает всякий любитель «Игры престолов», настоящие решения в ЕС, действительно важные, принимает небольшая группа глав государств и правительств за закрытыми дверями, не обязанная отчитываться ни перед кем. Простое упоминание возможности вынести на голосование или доверить мнению 500 миллионов европейцев судьбу Еврокомиссии, Европейского совета или поста главного ответственного за дипломатию ЕС вызвало бы изрядный смех».

28 мая, когда «похмелье» после европейских выборов еще не улетучится, лидеры ЕС встретятся лицом к лицу в Брюсселе на неформальном ужине, чтобы приступить к планированию управления в следующие пять лет. Прозвучат имена потенциальных преемников Жан-Клода Юнкера, Дональда Туска, Антонио Таяни, Марио Драги и Федерики Могерини. Вслед за выборами состоится формальное заседание Европейского совета (20−21 июня), до которого Туск рассчитывает получить соглашение насчет того, кто его заменит, и, если повезет, насчет главы Еврокомиссии.

«Как и в случае с вышеупомянутым сериалом, есть целая обойма официальных кандидатов — тех, кто открыто ждет назначения уже несколько сезонов. Однако есть и другая группа — куда более обширная и значимая — скрытых претендентов, которые не делают окончательного шага, потому что пока не могут, им не дают или они жадно ждут результатов выборов», — характеризует ситуацию El Mundo.

«Если вспомнить прошлое, понимаешь: всегда есть сюрпризы. Сейчас мы принимаем их как должное, однако в свое время никто их не ожидал», — объясняет источник в дипломатических кругах. Как и в вымышленном произведении, в конечном итоге почти всегда предпочитают не лучшего, того, кто больше всего нравится за свои качества, но того, кто вызовет меньше всего нареканий — вопреки своим недостаткам.

Среди политиков первой, «официальной» категории — Манфред Вебер (Европейская народная партия), Франс Тиммерманс (Партия европейских социалистов), Маргрет Вестагер (Альянс либералов и демократов за Европу), Ска Келлер (Зеленые). Среди представителей второй наблюдается невероятное, порой неожиданное разнообразие: Мишель Барнье — бывший французский министр и глава переговорного процесса по Брекситу, Кристалина Георгиева — исполнительный директор Всемирного банка, Даля Грибаускайте — покидающая пост президент Литвы, Кристин Лагард — директор-распорядитель МВФ и многие другие. Наконец, два лидера, постоянно опровергающие наличие таких интересов, но все равно не покидающие список любого эксперта, — премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Ангела Меркель. Они могут стать кандидатами в последний момент, если не удастся достичь соглашения.