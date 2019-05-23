МИД Испании: «ЕС должен иметь стратегическую независимость от США»

Мадрид, , 23:14 — REGNUM Жозеп Боррель, действующий министр иностранных дел Испании и кандидат от Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) в Европарламент, рассказал в интервью изданию El Pais, что он выступает за «введение элементов налоговой и социальной унификации» в ЕС, большое соглашение по климату и превращение вопроса трудоустройства в новый «мотор» европейского проекта.

СМИ отмечает, что в манере говорить 72-летнего Борреля реалистический подход того, кто годами создавал ЕС, сочетается с энтузиазмом сторонника перемен. Помимо налоговой унификации и пакта о борьбе с климатическими изменениями, глава испанского МИДа готов предложить коллегам по ЕС введение минимального жалования и достижение стратегической автономии от Соединенных Штатов. В то же время он признает, что разумным дебатам сегодня трудно пробиться сквозь «популистские заросли».

Бывший председатель Европарламента (2004−2007) не замедлил раскритиковать и «политику жесткой экономии», которая вызвала потрясения в Евросоюзе. При этом Боррель не отрицает, что социал-демократы — в том числе испанские — согласовали многие сокращения трат.

«Это правда, что созидание единой Европы было совместной деятельностью двух больших партий, христианских демократов и социал-демократов, и пока не начался кризис евро, все, казалось, шло хорошо. Правда и то, что социал-демократы, и в Испании тоже, приняли постулаты немецкого упорядоченного либерализма и так называемую политику жесткой экономии. За это несет совместную ответственность большинство европейских социал-демократов. Но еще одна правда заключается в том, что Еврокомиссия оставалась под управлением Европейской народной партии последние 15 лет», — сказал министр иностранных дел.

Он также подчеркнул, что введение принципов минимальной зарплаты и страхования по безработице необходимо, хотя эти меры не устранят региональных различий между странами. «Но норма, фиксирующая минимальное жалование в каждом государстве — не его номинальную стоимость — должна следовать общей логике, чтобы избежать социального демпинга, — объяснил Боррель. — В США есть дополнительная федеральная страховка по безработице. Речь идет о том, чтобы ввести то же самое здесь [в Евросоюзе]».

Ультраправых глава испанского МИДа назвал «чрезвычайной проблемой», обсуждение которой господствовало на политических дебатах. «Может оказаться так, что они получат хороший результат на выборах, поскольку добьются народной поддержки, предложив решения, далекие от реальности существующих проблем. Но это нужно объяснять, ведь слова о возведении стен вызывают куда больший отклик, чем о демографической динамике и правах человека… Преимущество популистских речей — в их простоте. Проблема — каковы причины, что заставили их всплыть на поверхность», — отметил политик. Впрочем, он добавил, что ультраправое движение не является чем-то цельным, и его представители во многом расходятся во мнениях.

Говоря о внешней политике, Боррель заявил: «В отношениях с США ЕС должен начать применять логику державы. Потому что мы живем в мире держав. США нам ясно дают понять, что наша оборона не их проблема, а наш союз их скорее беспокоит. Поэтому надо ответить на «Америку прежде всего» единой Европой, Европой объединенной. Я не говорю, что нам придется выйти из НАТО, но мы должны иметь стратегическую автономию».