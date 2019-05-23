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Коломойский заявил о своём «всеукраинском политическом проекте»

Политика

Себе он отводит скромную роль «консультанта» в объединении, идущем на выборы в Раду

Киев, 23 мая 2019, 23:07 — REGNUM  Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что консультирует новый «всеукраинский политический проект», который будет участвовать в парламентских выборах.

Об этом заявлении Коломойского сообщил 23 мая YouTube-канал издания «Украинская правда».

По словам олигарха, в проект войдут несколько партий, в том числе «Возрождение», группы парламентских фракций и политические группировки типа партии мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам».

Напомним, новый президент Украины Владимир Зеленский считающийся ставленником Игоря Коломойского, распустил Верховную раду и объявил досрочные выборы в новый парламент страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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