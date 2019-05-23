Четверг, 23 Мая 2019 года
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Рухани: Иран не сдастся даже под бомбардировками

Политика

«Наша страна переживает экономическую войну, под ударом — общественное благополучие»

Тегеран, 23 мая 2019, 22:49 — REGNUM  Иран не будет сдаваться, даже если противник подвергнет его бомбардировкам, заявил 23 мая президент Ирана Хасан Рухани на своём официальном сайте.

Такое заявление президент Ирана сделал на фоне растущей военной напряженности между его страной и США.

«Сейчас нам необходима стойкость, враги должны узнать, что отчаянию нет места в наших сердцах», — заявил Хасан Рухани.

По его словам, даже под бомбовыми ударами Иран продолжит следовать принципам независимости и величия.

Кроме того, президент Ирана заявил, что против страны развязана экономическая война и удар направлен на общественное благополучие.

Как сообщало ИА REGNUM, США сосредоточили в Персидском заливе и в Ближневосточном регионе семь боевых кораблей с крылатыми ракетами и перебрасывают туда стратегические бомбардировщики.

Читайте ранее в этом сюжете: Будут ли США увеличивать свою военную группировку на Ближнем Востоке?

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Противостояние Ирана и США
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