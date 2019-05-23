МИД России прокомментировал отказ во въезде Виктории Нуланд

Москва, 23 мая 2019, 22:31 — REGNUM В министерстве иностранных дел России подтвердили информацию об отказе в предоставлении визы экс-помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, передаёт 23 мая ТАСС.
«Нуланд было отказано в российской визе, она находится в чёрных списках РФ в ответ на американские санкционные списки», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил о том, что Виктория Нуланд не смогла принять участие в закрытой международной конференции, проходившей 20−21 мая в Москве. О действующих в отношении неё ограничительных мерах она узнала после подачи документов на российскую визу.
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