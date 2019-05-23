Четверг, 23 Мая 2019 года
22:41:56 МСК

МИД России прокомментировал отказ во въезде Виктории Нуланд

Политика

Экс-помощницу госсекретаря США не пустили на международную конференцию в России

МИД России прокомментировал отказ во въезде Виктории Нуланд
Петр Данилов © ИА Красная Весна
Министерство иностранных дел

Москва, 23 мая 2019, 22:31 — REGNUM  В министерстве иностранных дел России подтвердили информацию об отказе в предоставлении визы экс-помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, передаёт 23 мая ТАСС.

«Нуланд было отказано в российской визе, она находится в чёрных списках РФ в ответ на американские санкционные списки», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил о том, что Виктория Нуланд не смогла принять участие в закрытой международной конференции, проходившей 20−21 мая в Москве. О действующих в отношении неё ограничительных мерах она узнала после подачи документов на российскую визу.

Читайте ранее в этом сюжете: Виктории Нуланд отказали во въезде в Россию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить