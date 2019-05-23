Четверг, 23 Мая 2019 года
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Два военных корабля США устроили Китаю провокацию в Тайваньском проливе

Политика

Пекин неоднократно подчёркивал, что считает Тайвань китайской территорией с иной формой государственного устройства

Два военных корабля США устроили Китаю провокацию в Тайваньском проливе
U.S. Pacific Fleet
ВМС США

Пекин, 23 мая 2019, 21:51 — REGNUM  Седьмой флот США демонстративно провёл два боевых корабля через Тайваньский пролив, сообщает 23 мая агентство Reuters.

По утверждению агентства, проход кораблей ВМС США был согласован с вооруженными силами Тайваня.

Кроме того, представитель Седьмого флота ВМС США Клэй Досс заявил, что эта акция «показывает приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Стоит отметить, что аналогичные действия США всегда провоцировали возмущённую реакцию КНР, вплоть до обещаний ответить на агрессивные действия Вашингтона наращиванием ядерных сил.

Напомним, в конце апреля Китай выразил США протест против планов Вашингтона поставить Тайваню различные вооружения на сумму $500 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 1990-х годов Пекин в отношении Тайваня проводит политику «одна страна — две системы». Фактически Тайвань контролируется политическими последователями Гоминьдана, проигравшего в 1949 году гражданскую войну сторонникам Коммунистической партии Китая.

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Политика «одного Китая» в отношении Тибета и Тайваня
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