Трамп снова назвал Тиллерсона «тупым»

Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал бывшего государственного секретаря Рекса Тиллерсона «тупым, как пробка» и сравнил его с бревном. Об этом Трамп написал сегодня, 23 мая, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Тиллерсон на закрытых слушаниях комитета палаты представителей по иностранным делам заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин подготовился к встрече с президентом Соединённых Штатов на саммите «Большой двадцатки» в 2017 году значительно лучше, чем сам Дональд Трамп.

Президент США в ответ назвал Тиллерсона тупым и выразил уверенность, что тот был совершенно не готов к должности государственного секретаря Соединённых Штатов.

«Рекс Тиллерсон — «тупой, как пробка», человек, который совершенно не подготовлен и не приспособлен к работе госсекретарем, — выдумал историю, что Владимир Путин был подготовлен лучше меня к встрече в Гамбурге в Германии. Я не думаю, что Путин согласился бы», — написал Трамп.

Стоит отметить, что ранее Трамп уже называл Тиллерсона «тупым пнём» и обвинял его в лени.

Напомним, что государственным секретарем Тиллерсона сделал именно Трамп, и когда тот занимал эту должность, активно хвастался, что в его команде работают «лучшие из лучших».

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