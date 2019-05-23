Четверг, 23 Мая 2019 года
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Виктории Нуланд отказали во въезде в Россию

Политика

Экс-помощник госсекретаря США оказалась в российском чёрном списке, составленном в ответ на санкции Вашингтона

Москва, 23 мая 2019, 21:31 — REGNUM  Российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе. Об этом 23 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на МИД России.

По информации издания, Нуланд запросила российскую визу для участия в проходившей 20−21 мая в Москве закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).

Как пояснили в МИД, основанием для отказа послужило внесение Нуланд в чёрный список, составленный российскими властями в ответ на персональные визовые и финансовые санкции, которые были введены Вашингтоном в отношении российских официальных лиц.

Отмечаестя, что данный список нигде в полном объёме не публиковался, и о запрете въезда на территорию России американские граждане зачастую узнают только после подачи документов на визу. Так, ранее уже стало известно об отказе в визе ряду американских конгрессменов и экс-послу США в России Майклу Макфолу.

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