Россия готовит ответ на новую американскую РЛС в Норвегии

Москва, , 21:15 — REGNUM Сооружение новой американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в Норвегии у самой границы с Россией не останется без ответа, заявила 23 мая на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что норвежские и американские официальные лица уклоняются от ответа на вопрос о целях размещения этого объекта всего в 50 км от российской границы.

Российская сторона имеет все основания полагать, что этот новый радар должен стать частью глобальной системы противоракетной обороны США и не может игнорировать такую угрозу своей безопасности.

Напомним, система радаров США «Глобус-2» создаётся в Норвегии с 1998 года и по официальной информации предназначена для слежения за космическим мусором.

Тем не менее система подчинена 1-й эскадрилье космического контроля США, входящей в 21-е Космическое крыло, отвечающее за предупреждение ядерных ударов по США.

Как сообщало ИА REGNUM, система противоракетной обороны, создаваемая США в непосредственной близости от российских границ, должна на взлёте уничтожить российские ядерные ракеты, запущенные для ответного удара по США.

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