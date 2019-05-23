Исполнять полномочия главы Пскова будет Елена Полонская

Псков, , 20:23 — REGNUM Исполнять полномочия главы города Пскова стала депутат Псковской городской думы Елена Полонская. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, такое решение приняли сегодня, 23 мая, псковские депутаты после голосования за досрочную отставку с поста главы Пскова Ивана Цецерского.

Полонская является депутатом Псковской городской думы с 2015 года, на сентябрьских выборах 2017 года она была переизбрана депутатом по округу №8 и являлась заместителем главы Пскова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иван Цецерский оставил свою должность досрочно в связи с избранием председателем правления Национальной Ассоциации развития местного самоуправления. Иван Цецерский останется депутатом Псковской городской думы — в 2017 году он был избран депутатом в пятый раз, по одномандатному округу №5. Перед отставкой он отчитался о своей работе за год. Этот отчёт стал для Цецерского десятым по счёту на посту главы города — впервые он возглавил муниципалитет в 2009 году.

Напомним, что в Пскове — двуглавая модель управления. Депутаты Псковской городской думы сегодня, 23 мая, также приняли отчёт сити-менеджера — главы городской администрации Александра Братчикова.

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