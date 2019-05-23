Новгородский депутат приговорён к реальному сроку за растрату

Великий Новгород, , 20:09 — REGNUM Депутат Новгородской областной думы Сергей Вяткин сегодня, 23 мая, признан виновным в растрате по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Новгородский районный суд приговорил его к реальному сроку лишения свободы — 1,5 года колонии-поселения, сообщает «ВНовгороде.ру».

Депутат признан виновным в том, что в 2016 году на посту генерального директора ЗАО «Элси» принял на работу ряд лиц, которые фактически должностные обязанности не исполняли. Ущерб оценивается в сумму более 1,8 млн рублей: на эту сумму он начислял зарплату этим лицам, а деньги затем использовал по своему усмотрению.

В суде Вяткин признал свою вину, ущерб предприятию возместил.

Прокуратура просила назначить Вяткину условный срок.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Вяткин в 2016 году был избран депутатом Новгородской областной думы по одномандатному округу №9. Он выдвигался от партии «Единая Россия», входит в состав думской фракции, однако членство в партии ему приостановили после того, как стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела. Кроме того, Вяткин возглавляет совет Новгородского городского представительства «Ассоциации товаропроизводителей «Новгород».

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